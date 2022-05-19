بسبب الإرث عم يشعل النار في جسد ابن أخيه حتى الموت

المصدر: البيان

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لم يكن العم يحسب حسابا لابن أخيه الذي سيحل مكان والده بعد وفاته في إدارة المحل، فاشتعل غيظه وغضبه، لكنه كتمها في نفسه حتى وصل الأمر بينهما إلى استحالة التوفيق بعد مطالبة الأخير بإرث والده، فأقدم العم على إضرام النيران بجسد ابن وتركه يشتعل إلى ان فارق الحياة.

تعود بداية القصة بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن هناك شقيقين «نبيل وحسن» يمتلكان أحد المحال التجارية بحدائق القبة، وفي أحد الأيام توفي «نبيل»، فظن «حسن» أن عقبته الوحيدة في إدارة المحل بنفسه زالت، لكنه لم يعمل حسابًا لمطالبة «أحمد» نجل شقيقه بإرثه في المحل، فسيطرت عليه حالة من الغضب من أجل مشاركة نجل شقيقه معه في الإدارة، ومع مرور الأيام استولى «حسن» على المحل بأكمله دون الرجوع لشريكه «أحمد»، فما كان من الأخير إلا أن طالب بحقه في الورث من هذا المحل، وهنا سيطر الشيطان على العم ودفعه للتفكير في التخلص منه، حتى يمتلك المحل كله لنفسه.

مقتل «أحمد»

فكرة شيطانية استحوذت على ذهن «حسن» لكي يتخلص من نجل شقيقه، أعد العم البنزين وأعواد الثقاب، وذهب لتكسير يافطة المحل، عندما علم «أحمد» بهذا الأمر، ذهب مسرعًا لرؤية ما حدث، لكنه فوجئ بعمه يخرج من المحل، حاملًا بيده «جركن البنزين»، ليرميه عليه مهددًا إياها بإشعال النيران به، وألقى عليه عود الثقاب مشتعلًا، لتشتعل النيران بجسد الشاب، حارقا للقلوب من هول منظره، حتى تمكنت منه وأحدثت به إصابات بالغة، ما أدى إلى وفاته.

حكم بالمؤبد

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف بالمعاش، بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بقتل نجل شقيقه بمنطقة حدائق القبة، وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 11425 لسنة 2021 جنايات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1920 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، قيام المتهم «حسن. أ» البالغ من العمر 74 عاما، موظف بالمعاش، في أكتوبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المجني عليه أحمد نبيل، نجل شقيقه، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.