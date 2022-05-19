في اليوم العالمي للمتاحف.. تحف ومعروضات ظريفة في الصين!

المصدر: البيان

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وافق أمس الأربعاء 18 مايو اليوم العالمي للمتاحف.

وتترافق القطع الأثرية في المتاحف في أذهان الناس عامة مع الجدّية والصرامة، لكن خلال السنوات الأخيرة، اشتهرت بعض المتاحف الصينية بمقتنياتها الظريفة والغريبة.

فلنلقي نظرة، على بعض هذه المقتنيات، التي جمعتها صحيفة "الشعب" الصينية!.

وازداد عدد المتاحف في الصين 14 مرة خلال العقود الأربعة الماضية، وفقاً لما ذكره ليو يو تشو، رئيس إدارة التراث الثقافي الوطنية.

ويوجد حالياً في الصين أكثر من 5000 متحف، منها حوالي 87.97 في المائة مجانية للجمهور.

وقال ليو يوم إن نحو 855 متحفاً قد تم تصنيفها كأفضل المتاحف.