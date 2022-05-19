كلفة المعيشة تلقي بظلالها على صحة البريطانيين

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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دقت أزمة كلفة المعيشة أجراس الإنذار في بريطانيا، حيث أقر نصف عدد السكان أنها جعلت من صحتهم أسوأ حالاً. وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة «يوغوف» أن 55 بالمئة من البريطانيين يشعرون بأن حالتهم الصحية باتت أسوأ. ويأتي هذا التراجع الصحي لدى أكثر من نصف المجتمع البريطاني نتيجة أزمة تكاليف المعيشة.

وتبين بحسب استفتاء شمل 2001 شخص بإشراف كلية الأطباء الملكية أن %55 شعروا بأن صحتهم قد تدهورت بسبب قضايا تتعلق بارتفاع تكاليف التدفئة وغلاء الطعام. واحد من أربعة من هؤلاء الأشخاص تم إبلاغهم بأن الضغط النفسي الناتج عامل دافع لسوء الحالة الصحية. وقال أندرو غودارد رئيس كلية الأطباء الملكية: «أزمة تكاليف المعيشة بالكاد بدأت، لذا فإن واقع اختبار شخص من أصل اثنين تدهور حالتهم الصحية يجب أن يدق جرس الإنذار».

وأكد البروفيسور سير مايكل مارموت مدير كلية لندن الجامعية بالقول: «من الواضح أن أزمة المعيشة تقضي على الحالة الصحية ورفاه الناس. والمفاجئ أن ذوي معدلات الدخل فوق المتوسط هم من ضمن الفئات المتأثرة أيضاً».