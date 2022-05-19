67.5 مليون دولار ثمن لوحة لبيكاسو

المصدر: (دبي - البيان)

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بيعت لوحة شهيرة لبابلو بيكاسو تعود لعام 1932، أول من أمس، مقابل 67.5 مليون دولار، في مزاد بدار «سوذبيز» بنيويورك، لتشكل أحدث عملية بيع كبيرة في مزاد لأعمال فنية من الدرجة الأولى.

ووفقاً لوكالة رويترز، يأتي سعر البيع المكون من 8 أرقام بعد أسبوع من بيع لوحة الشاشة الحريرية التي رسمها آندي وارهول عام 1964 لمارلين مونرو لقاء 195 مليون دولار في دار كريستيز، مسجلاً رقماً قياسياً لعمل لفنان أمريكي تم بيعه في مزاد علني. توقعت دار المزادات سوذبيز أن تباع لوحة بيكاسو، وهي تصوير سريالي لملهمته ماري تيريز والتر، بما يزيد على 60 مليون دولار.

وتظهر لوحة «المرأة النائمة..»، ماري تيريز على أنها مخلوق بحري متعدد الأطراف ورأسها مائل للخلف. كانت ماري تيريز تبلغ من العمر 17 عاماً عندما التقت بيكاسو البالغ من العمر 45 عاماً في باريس. وقد ولدت اللوحة خلال عام إبداعي ومحوري بشكل خاص لبيكاسو. في سن الخمسين، كان قد حقق شهرة واسعة بالفعل بحلول عام 1932، لكنه عزز طموحاته لإسكات النقاد الذين تساءلوا عما إذا كان فناناً من الماضي وليس المستقبل.