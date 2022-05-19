لأجل "عيون" منصّات التواصل.. عروسان يضرمان النار بجسميهما في حفل زفافهما (فيديو)

المصدر: البيان

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تحول شغف الناس بتصدر منصات التواصل الاجتماعي إلى هوس يقود أصحابه إلى أفكار متطرفة عجيبة.

ونشرت شبكة «أي بي سي» نيوز، فيديو آثار جدلا واسعا لعروسين قررا أن يضرما النار في نفسيهما عند إنهاء حفل الزفاف.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 15 مليون، ويظهر الزوجان يقفان إلى جانب بعضهما بكل ثقة ويمسكان بيديهما قبل أن يشعل أحدهما زهور العروس وتنتقل النار تلقائيًا إلى فستانها وبدلة العريس، وفي لقطات غير اعتيادية تحبس الأنفاس، ركض العروسان أمام الضيوف الذين ارتفعت أصوات تشجيعهم وتصفيقهم، ومن ثم انحنيا وتم إطفاء النار التي اشتدت في اللحظات الأخيرة. وفقًا لفيديو نشرته شبكة أي بي سي نيوز.

انهالت التعليقات بقوة على الفيديو، الذي حصد 2.8 أكثر من مليوني إعجاب وكتب أحد المشاهدين: «سيكون زفافهما من بين الأفضل 10 للأبد»، وكتب شخص آخر: «تخيلوا لو لم تكن الكاميرا تعمل في تلك اللحظات».