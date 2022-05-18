لوحة لبيكاسو تحقق 67.5 مليون دولار بمزاد

المصدر: دبي - البيان

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بيعت لوحة بابلو بيكاسو “Femme nue couchée” التي تعود لعام 1932 مقابل 67.5 مليون دولار، وذلك يوم الثلاثاء في مزاد بدار "سوذبيز" بنيويورك، لتشكل أحدث عملية بيع كبيرة في مزاد لأعمال فنية من الدرجة الأولى.

ووفقاً لوكالة رويترز، يأتي سعر البيع المكون من 8 أرقام بعد أسبوع من بيع لوحة الشاشة الحريرية التي رسمها آندي وارهول عام 1964 لمارلين مونرو 195 مليون دولار في دار كريستيز، مسجلاً رقماً قياسياً لعمل لفنان أمريكي تم بيعه في مزاد علني.

توقعت دار المزادات سوذبيز أن تباع لوحة بيكاسو، وهي تصوير سريالي لملهمته ماري تيريز والتر، بما يزيد عن 60 مليون دولار. وسعر يوم الثلاثاء أقل قيمة من صور أخرى لماري تيريز، واحدة منها حققت 103.4 مليون دولار في كريستيز العام الماضي.

يظهر فيلم “Femme nue couchée”، ماري تيريز على أنها مخلوق بحري متعدد الأطراف ورأسها مائل للخلف. ألهم حبها للسباحة ونعمتها في الماء الإشارة إلى البحر، حيث لم يكن بيكاسو نفسه يستطيع السباحة، وفقًا لسوذبيز.

كانت ماري تيريز تبلغ من العمر 17 عاماً عندما التقت ببيكاسو البالغ من العمر 45 عاما في باريس.

وقد ولدت اللوحة خلال عام إبداعي ومحوري بشكل خاص لبيكاسو. في سن الخمسين، كان قد حقق شهرة واسعة بالفعل بحلول عام 1932، لكنه عزز طموحاته لإسكات النقاد الذين تساءلوا عما إذا كان فناناً من الماضي وليس المستقبل، وفقًا لمتحف تيت مودرن.