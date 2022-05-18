تحرك حكومي لإنصاف مواطنة سعودية يمنعها صاحب العمل من الجلوس

المصدر: البيان

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تدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، على الفور لمساعدة موظفة سعودية أجبرها مديرها على الوقوف لساعات طويلة كل يوم، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت الوزارة عبر تغريدة لها، موجهة الكلام إلى أول حساب نشر الفيديو: "إشارة إلى البلاغ المقدم من قبلكم، نحيطكم علماً بأنه تم مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين".

ووجهت الموارد البشرية، الشكر إلى المواطن صاحب المقطع، لتعاونه ورصده المخالفة ومحاولته لإنقاذ المواطنة من استغلال مديرها، وفقا لصحيفة "عاجل".

وأثارت قضية الموظفة السعودية في محل بأحد المراكز التجارية تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أجبرها مديرها على الوقوف لساعات طويلة كل يوم.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر موظفة سعودية مجبورة على الوقوف لنحو 9 ساعات يوميا، حتى في حال عدم وجود زبائن ومشترين مما يجعلها تشعر بالتعب والإرهاق الشديدين.

وطالب رواد مواقع التواصل بمساعدة الموظفة التي تعمل في إحدى مولات في العاصمة السعودية، الرياض، وإنصاف الفتاة التي قالت إنها تقف على قدميها من الثانية ظهرا وحتى 11 مساء يوميا، دون وجود كرسي في المحل.

وتقول الفتاة التي لم يجر الكشف عن هويتها في ذلك المقطع أن مدير المحل يجبر الموظفين على الوقوف حتى في حال عدم وجود زبائن.

وقد طالب العديد من المتابعين بضرورة تدخل الجهات المعنية، لإنقاذ المواطنة وتحويل المدير المسؤول إلى التحقيق، واصفًا ما يفعله المدير بـ"استعباد" الموظفين والتحكم بهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حذرت في وقت سابق، صاحب العمل من عدم توفير حماية صحية للموظفين من مواطنين ومقيمين،

وتنص المادة 144 من نظام العمل، على ضرورة أني يوفر صاحب العمل لعمّاله العناية الصحية الوقائية والعلاجية، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.