فيديو زوج يضرب زوجته بوحشية يشعل مواقع التواصل في مصر

المصدر: البيان

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شغل فيديو صادم يظهر ضرب رجل لزوجته بوحشية منقطعة النظير، آلاف المصريين، خلال الساعات الماضية، عقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي

وطالب ناشطون المجلس القومي للمرأة والنائب العام بالتدخل لإنقاذ ماري مجدي ونيس، التي كادت تلقى حتفها بسبب ذلك الاعتداء، فيما تصدر هاشتاغ #انقذوا_ماري_مجدي منصات التواصل، ونعتذر عن نشر الفيديو نظرا لوحشيته.

فيما كشفت ماري لموقع العربية.نت، أن واقعة ضربها كشفتها كاميرا مراقبة مثبتة بالعقار الذي تقيم فيه مع زوجها وليد سعد أيوب منذ 20 عاماً.

وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التي يضربها فيها، لافتة إلى أنها دائماً ما تتعرض وابنتاها للضرب المبرح من قبل زوجها، مبررة ذلك بإدمانه على المخدرات، وبهدف الحصول على أموال لشرائها.

كما أضافت أنه سبق لزوجها أن حاول قتلها وابنتيها، موضحة أنها أبلغت الشرطة وتم اقتياده والتحقيق معه أكثر من مرة غير أنه كان يتم إطلاق سراحه دائماً.

فيما ختمت قائلة إنها تقدمت، عبر بعض الصديقات، ببلاغات عدة للنائب العام والمجلس القومي للمرأة لإنقاذها، خاصة أن إدمان زوجها للمخدرات يجعله فاقداً للوعي والإدراك، ما يعرض حياتها وحياة ابنتيها للخطر.