القبض على شخصين كونا تشكيلاً عصابياً لسرقة رواد البنوك في مصر

المصدر: البيان

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة سيارة مواطن بالتجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



البداية بتلقي قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه لسرقة سيارته عقب ركنها في الطريق بمنطقة التجمع الخامس، وبإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش- مبلغ مالي- بطاقة رقم قومي بإسم أحد الأشخاص- عدد 2 صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي). وفقا لليوم السابع.



واعترف المتهمان بالشروع فى سرقة المبلغ المالي بأسلوب "التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج" باستخدام إحدى السيارتين المضبوطتين بحوزتهما، وحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.



وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا ً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية من المواطنين بذات الأسلوب، كما أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الواقعة.



باستدعاء المجني عليهما اتهماهما بالسرقة، وبمناقشة أحدهما عن الصور الضوئية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة بحوزته اعترف بأنه قام بانتحال اسم شقيقه الذي توفى عقب ولادته بعام واحد دون استخراج شهادة وفاة له.