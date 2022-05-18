تنبيه مهم من السفارة السعودية في جورجيا

المصدر: البيان

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دعت سفارة المملكة العربية السعودية، في تبليسي، المواطنين الراغبين بالاستثمار العقاري في جمهورية جورجيا إلى مراجعتها قبل التوقيع على العقود.

وشددت السفارة على ضرورة الاستعانة بمحامٍ معتمد قبل البدء في الإجراءات، وضرورة معرفة الأنظمة الاستثمارية وتوثيق العقود لدى بيت العدل في جورجيا.

ونبهت السفارة إلى أنه لا يحق تملك الأراضي الزراعية للأجانب في جورجيا، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع السفارة من خلال رقم الهاتف (00995598033300) أو البريد الإلكتروني: goemb@mofa.gov.sa.