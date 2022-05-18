5 نصائح للتعامل مع العواصف الترابية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشكل موجات الغبار مشكلة كبيرة لمن يعانون من أمراض تنفسية مزمنة كالتحسس والربو، وقد تؤدي عند آخرين إلى ظهور أعراض حساسية الجيوب الأنفية والتهابات في الجهاز التنفسي.

ولتخفيف آثار وحدة موجات الغبار على هؤلاء الأشخاص، هناك 5 نصائح بسيطة تساعدهم على تجاوزها.

أولا: تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة، خصوصا أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية وعندما يكون مستوى الغبار العالق في الهواء مرتفعا.

ثانياً- تغطية الأنف والفم بقناع واق أو قطعة قماش مبللة عند الخروج إلى الهواء الطلق، وذلك للحد من استنشاق جزيئات الغبار.

ثالثا- عند قيادة للسيارة أثناء الأجواء المغبرة، احرص على إبقاء النوافذ مغلقة وعلى استخدام تكييف الهواء بدلا من الهواء الخارجي.

رابعا- تجنب فرك عينيك للحؤول دون تعرض العينين للالتهابات.

خامسا- يُنصح الأشخاص الذين تبدأ أعراض الحساسية في الظهور عليهم، مثل تدميع العينين والسعال ونوبات الربو أو ظهور صوت أزيز عند التنفس، بالتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعين لها.

أما الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وصعوبات حادة في التنفس، فقد يعني ذلك تعرضهم للإصابة بالتهاب رئوي، ولذلك ينبغي عليهم التوجه إلى قسم الطوارئ.