كلاب ضالة تثير الرعب بين الطلاب في السعودية

المصدر: البيان

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يثير انتشار الكلاب الضالة الخوف والرعب بين الأهالي في مختلف المناطق حرصاً على سلامة أطفالهم.

وبتخوف كبير يتجه طلاب مخطط الملك فهد في الطائف، إلى مدارسهم على حذرٍ، بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة تصل إلى العشرات.

وقال أحد سكان المخطط فهد الحارثي، لصحيفة "سبق": نعاني انتشار الكلاب الضالة في المخطط بأعداد كبيرة تصل إلى قرابة 50 كلباً تشكل خطراً واضحاً على أهالي المخطط، خاصة طلاب المدارس المتوجّهين إلى المدارس سيراً على الأقدام.

وناشد، الجهات ذات العلاقة، بضرورة التعامل مع هذه الكلاب الضالة والقضاء عليها تجنباً لحدوث أضرار منها، كالهجوم على الأطفال- لا قدّر الله.

وفي فترة سابقة، اشتكى العديد من أهالي المناطق من انتشار الكلاب الضالة خوفا على أطفالهم، وقد تعرض الطفل سيف اليامي "عامين" في محافظة الخفجي شمال شرقي السعودية لإصابات بليغة بعد أن نهشته كلاب ضالة، في أبريل الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، تعرض طفل سعودي في محافظة تبوك إلى هجوم مروع، ووثق مقطع الفيديو حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه، حيث كلما حاول الهرب منها لحقت به، فيما تمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل.

كما أعادت الواقعة للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض، التي نهشتها الكلاب الضالة في حادث مروع ومؤسف، وطالب الأهالي تعليقاً على الفيديو بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظاً على أرواح أطفالهم.