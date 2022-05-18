ضبط شاب متهم بالنصب على المواطنين في مصر

المصدر: البيان

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية في مصر، من ضبط شاب في العقد الثالث من العمر، صاحب محل لبيع أجهزة الهواتف المحمولة، على خلفية اتهامه بالنصب على مناديب شركات الاتصال العاملة في مجال شحن الرصيد.

وتفصيلاً، تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغات من قبل مناديب شركات الاتصالات العاملة في مجال شحن الرصيد، تتهم المدعو «محمود. م. ع» 30 عامًا، مُقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، صاحب شركة لتجارة وبيع أجهزة المحمول، بالنصب عليهم في مبالغ مالية من قيمة الرصيد المحول، وعدم تسوية الرصيد لهم والتهرب منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث إدارة الأموال العامة بالشرقية، من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وجاري استجوابه في الاتهامات الموجه له، لحين عرضه على جهات التحقيق.