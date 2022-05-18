المؤبد لشقيقين قتلا عاملاً وأصابا شقيقه بالرصاص في مصر

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات أسيوط، في جلستها أمس الثلاثاء، بمعاقبة شقيقين بدائرة مركز أبوتيج بالسجن المؤبد لكل منهما، لقيامهما بقتل عامل وإصابة شقيقه بإطلاق الرصاص عليهما أثناء تواجدهما بمسكنهما، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 1544 جنايات مركز أبوتيج، إلى شهر مارس من عام 2021، عندما تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بإطلاق أعيرة نارية بقرية «دوينة» بدائرة المركز ووجود قتيل ومصاب، فانتقل إلى مكان البلاغ قيادات وضباط مباحث المديرية، وقوات من الشرطة. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتبين من المعاينة والفحص، مقتل أحمد عبدالمؤمن «42 سنة- عامل»، وإصابة شقيقه علاء بطلقات نارية.

وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الحادث محمد مهدي عبدالله وشهرته «ياسين»، وشقيقه رمضان مهدي، وأنهما يوم الحادث وأثناء تواجد المجنى عليهما بمنزلهما، حضر إليهما المتهمان وبحوزة الأول بندقية آلية والثاني بندقية خرطوش، وأطلقا صوب المجني عليهما وابلاً من الأعيرة النارية مما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر، على إثر خلافات سابقة بينهما منذ 3 سنوات.

وجرى ضبط المتهمين والأسلحه النارية المستخدمة، وتم العثور على العديد من فوارغ الطلقات بمكان الحادث، وأثبت تقرير المعمل الجنائي وجود العديد من آثار الطلقات النارية بجدران منزل المجني عليهما، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد لكل منهما.