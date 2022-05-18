مصر.. الكشف عن تفاصيل اتهام نجل نائب برلماني وآخرين بقتل عامل نظافة

المصدر: البيان

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كشفت التحريات المصرية، تفاصيل اتهام نجل نائب برلماني عن دائرة بولاق الدكرور وابن أخيه وشخص ثالث بالتسبب في مصرع جامع قمامة في بولاق الدكرور.

وقالت التحريات، إن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين الثلاثة وعامل القمامة بعد اتهامه بسرقة هاتف محمول ابن النائب قبل 3 أيام.

وأضافت التحريات أن «شهود عيان أكدوا تورط ابن شقيق البرلماني بضرب عامل القمامة، ما تسبب في إحداث إصابته وسقط على الأرض قتيلا صباح أمس الاثنين». وفقا لـ المصري اليوم.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا باعتداء ثلاثة أشخاص على جامع قمامة بالضرب يوم السبت الماضي، ومات في اليوم الثالث متأثرا بإصابته.

انتقلت مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث تمهيدا لتفريغها للتأكد من مدى تورط نجل البرلماني في ارتكاب الحادث.

وذكرت التحريات أن أحد أقارب عضو مجلس النواب «اعتدى على المجني عليه بالتعاون مع اثنين آخرين بالضرب، بعد اتهامه بسرقة هاتف محمول ابن النائب».