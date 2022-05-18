فيديو حرمان موظفة سعودية من الجلوس أثناء الدوام يثير استياء المغردين في السعودية

المصدر: البيان

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أثار مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية، بعد ظهور موظفة سعودية تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، والمسؤول عمد إلى إزالة الكرسي الخاص بها.

وباشرت وزارة الموارد البشرية، واقعة حرمان الموظفة من الجلوس بعد شكوى مواطن بشأن قيام مديرين أجانب في أحد مولات الرياض بمنع العاملات المواطنات من الجلوس على الكراسي طوال فترة الدوام.

وأوضحت الموارد البشرية عبر حساب "العناية بالعملاء"، أنه تم مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.

وجاء ذلك رداً على شكوى مواطن عبر موقع "تويتر" كتب فيها:"نداء عاجل لمن يهمه الأمر مدربون أجانب في أحد مولات الرياض "مطعم، محل عطور" يمنع الكراسي لتبقى العاملة السعودية تعاني من الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن أو لا أتعلمون المدة كم؟ من الساعة 2 الظهر إلى 11 بالليل؟، بينما الأجنبي مريح ويسمح له بالجلوس".