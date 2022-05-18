اختفاء سيدة مغربية في ظروف غامضة بمكة

المصدر: البيان

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اختفت سيدة مغربية تبلغ من العمر 68 عاماً في ظروف غامضة بمكة المكرمة منذ 30 يوماً، فيما ذكر ذووها أنه لم يسبق لها الاختفاء ولكنها تعاني من النسيان والاكتئاب.

وبحسب صحيفة عكاظ، السيدة المغربية تريا الخليقي التي قدمت إلى المملكة منذ شهر ضمن حملة لأداء العمرة، اختفت في يوم وصولها، وتقدم زوجها ببلاغ إلى شرطة أجياد بفقدانها بتاريخ 17 رمضان.

وناشدت أسرة السيدة المغربية، كل من يعثر عليها أو يشاهدها أو سبق وأن شاهدها أو لديه معلومات عنها، إبلاغ أقرب مركز شرطة.