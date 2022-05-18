الثعلبة "أليس" تُماكر مالكها.. فمن الرابح؟ (فيديو)

المصدر: البيان

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تشتهر الثعلب أليس على قنواتها في يوتيوب وتيليغرام، وشاركت سبوتنيك أحد مقاطع الفيديو، التي تظهر فيه أليس المشاغبة وهي تتحايل على مالكها الذي يحاول إقناعها بتمشيط فروها الجميل.

يبدو من خلال الفيديو أن هذا الإجراء اليومي، الذي يحاول مالك أليس إتمامه بصعوبة، يتحول إلى مهمة مثيرة حين تبدأ أليس بالتحايل عليه وتحويل تلك المهمة إلى دقائق من المرح واللعب، وإلى جولة من المقالب والمنافسة بينها ومالكها، لينتهي الأمر بالتعادل بعد أن تنتهي أليس من اللعب وينجح المالك باستكمال مهمته الشيقة.

يبلغ عمر أليس ست سنوات، ولديها أكثر من 700 ألف مشترك على يوتيوب.