فوهة بركان "أول دوينيو لينجاي" بتنزانيا.. نظرة من علٍ (فيديو)

المصدر: البيان

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التقط المصور جودي ماكدونالد لموقع (natgeotravel) فيديو أثناء التحليق بطائرة فوق قمة أول دوينيو لينجاي (جبل الله)، يصور لقطات للبركان النشط الواقع بغريغوري ريفت في تنزانيا.

وقال جودي أثناء الطيران ومع فتح باب الطائرة، كنت قلقًا من أن أسقط هاتف الآيفون الخاص بي، ورغم ذلك أكملت الإتكاء على باب الطائرة وهو مفتوح على بركان جبل لإلقاء نظرة فاحصة على فوهة بركان أول دوينيو لينجاي