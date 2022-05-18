«ماكلو الفنية» الأغلى في تاريخ المزادات

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت مجموعة ماكلو الشهيرة، التي شكلت موضوع معركة طلاق شرسة بين مطور عقاري في نيويورك وزوجته السابقة، أغلى مجموعة فنية تباع في مزاد، أول من أمس.

فقد باعت دار «سوذبيز» ثاني دفعة من الأعمال ضمن المجموعة في مقابل 246.1 مليون دولار، ما رفع القيمة الإجمالية للوحات إلى 922.2 مليون دولار، على ما أفاد ناطق باسم الدار وكالة فرانس برس.

وتخطى هذا الرقم تالياً الـ835.1 مليون دولار التي حققتها مجموعة روكفيلر خلال بيعها سنة 2018، ما شكّل أعلى مبلغ إجمالي تحققه مجموعة خاصة منفردة في مزاد.

ومن أبرز القطع خلال مزاد الاثنين لوحة لمارك روثكو بعنوان «أنتايتلد» («بلا عنوان») التي بيعت في مقابل 48 مليون دولار، وأخرى بعنوان «سيستوك» لغيرهارد ريختر بيعت في مقابل 30.2 مليون دولار.

ووصفت دار «سوذبيز» الأعمال بأنها «أغلى مجموعة مهمة للفن الحديث والمعاصر تظهر في السوق».