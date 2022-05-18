«وشم إلكتروني» لقياس نسبة الأكسجين في الدم

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة وحدة استشعار إلكترونية على شكل وشم لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

ويتكون الوشم الإلكتروني من مواد مصنوعة من الحرير ويتم زرعه تحت الجلد وهو يسطع بدرجات متباينة عند وضعه في الضوء المباشر لتوضيح درجة الأكسجين في الدم.

ويقول فريق الباحثين من جامعة تافتس بولاية ماساشوسيتس إن وحدة الاستشعار الجديدة مصنوعة من نوع من الجيل مستخلصة من المكونات البروتينية للحرير، ومن خواص هذه المادة أنها تتوافق مع الأنسجة البشرية.

ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في العلوم الطبية عن الباحث ديفيد كابلين المتخصص في مجال الهندسة الحيوية قوله إن «الحرير يتميز بالعديد من الخواص المتميزة، ومنها إمكان تشكيله في صورة شرائح ورقائق ومواد جيل، كما يمكن تزويده مكونات إضافية من دون تغيير في خصائصه الكيميائية»، مضيفاً إن تحويل المادة الحريرية إلى مستشعرات يفتح الباب على مصراعيه أمام تحويل هذه المادة إلى وحدات لقياس خصائص حيوية أخرى لجسم الإنسان.