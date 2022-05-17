رئيس البحوث الفلكية في مصر يكشف حقيقة الصور المتداولة عن انشقاق القمر

المصدر: البيان

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نفى رئيس البحوث الفلكية في مصر بشكل قاطع صحة الصور المتداولة عن انشقاق القمر.



وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، خبر غريب جداً وبعض الصور المتداولة عن عملية انشقاق القمر.



وأكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بث مباشر له، أن هذه الصور غير صحيحة ولم يحدث أي شيء غير طبيعي أو غير مألوف خلال فترة خسوف القمر مؤخرا.



وتابع القاضى أن هناك متابعة ورصد دقيق لسطح القمر، ولم يثبت وجود ظواهر غير طبيعية سواء انشقاق أو خلافه، مؤكدا أن ما تم تداوله غير حقيقى، وأنه لم يصل من وكالة ناسا أي شىء يتعلق بهذا الأمر.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورا للقمر وانشقاق القمر، وهو ما اعتبره البعض علامة من علامات يوم القيامة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفق اليوم السابع.



وتداول البعض صور انشقاق القمر ونسبوها لوكالة ناسا، واعتقد البعض أن هذه الصور تم التقاطها حديثاً، فيما شكك البعض فى صحة ودقة هذه الصور، فيما تداول آخرون الآية الكريمة "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ".