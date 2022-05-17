ملكة بريطانيا تفتتح خط قطار باسمها في لندن

المصدر: أ ف ب

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ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي كانت مشاركاتها العامة محدودة في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل صحية، بشكل مفاجئ اليوم الثلاثاء في حفل بمناسبة الانتهاء من خط قطار لندن الذي طال انتظاره والذي سُمي على اسمها تكريما لها.

كانت الملكة ترتدي معطفا أصفر وتضع قبعة على رأسها وتستخدم عصا للمشي. وانضم إليها ابنها الأصغر إدوارد ورئيس الوزراء بوريس جونسون عندما كشفت النقاب عن لوحة في محطة بادينجتون.

وهذا أحدث ظهور علني للملكة البالغة من العمر 96 عاما والتي، على الرغم من غيابها عن افتتاح البرلمان لأول مرة منذ ما يقرب من ستة عقود الأسبوع الماضي بسبب ما يسميه قصر باكنجهام "مشكلات عرضية تتعلق بالحركة"، فقد حضرت مرتين عرضا للخيول في مقر إقامتها في قلعة وندسور في الأيام الأخيرة.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام "في تطور سعيد، تشارك جلالة الملكة في حدث اليوم بمناسبة اكتمال خط إليزابيث".

كان من المقرر في الأصل افتتاح مشروع السكك الحديدية الذي تبلغ تكلفته 24 مليار دولار في ديسمبر 2018، ولكن تم تأخيره مرارا وتكرارا بسبب مشكلات تتعلق باختبار السلامة وأنظمة الإشارات، حتى قبل ظهور الجائحة.

وسيربط خط إليزابيث الوجهات الواقعة غربي لندن، بما في ذلك مطار هيثرو ومطار ريدينج مع شينفيلد في الشرق. وسيُفتح للجمهور في 24 مايو.

وقال جونسون إنه "من الرائع" رؤية الملكة تفتح خط القطار، وهي في "حالة جيدة".