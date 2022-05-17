مصر .. حادث مروع على طريق المنصورة جمصة

المصدر: البيان

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في حادث مروع ،أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث مروع بطريق (المنصورة - جمصة ) الدولي في محافظة الدقهلية عروس النيل بمصر، حيث وقع التصادم بين 3 سيارات وتبين اشتعال النيران بسيارة ربع نقل مما أدى إلى تفحمها بالكامل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وفتح الطريق أمام حركة السير وفق صحيفة أخبار اليوم المصرية.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من مدير المباحث بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق (المنصورة / جمصة) الدولي أمام كوبري قرية ميت زنقر بنطاق مركز طلخا.



وانتقل مأمور مركز طلخا وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين نقل وسيارة ملاكي، على طريق جمصة الدولي، واشتعال النيران بإحدى السيارات النقل.

انتقل لمكان الواقعة قوات الحماية المدنية والتي قامت بإخماد النيران، وقوات الشرطة ومجلس المدينة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الطوارئ عن طريق سيارات الإسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النياية، والعمل على نقل أثار الحادث لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

