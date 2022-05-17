فيديو.. النيران تشتعل في رجل أثناء تقديمه عرضاً في برنامج شهير

المصدر: البيان

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أُصيب قضاة وجمهور برنامج المواهب الشهير "بريطانيا جوت تالنت" بالرعب مساء السبت الماضي، حين اشتعلت النيران في أحد أفراد طاقم البرنامج، أثناء تقديم فقرة عن عروض السيرك.

وحسب الفيديو المرعب الذي بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تمت تغطية عينَي المتسابق ستيف رولينغز وهو يلعب بشعلات النار، التي أمسكت في رأسه، قبل أن يسرع أحد أفراد الطاقم بإطفائها من رأسه، لكن في تلك اللحظة حدث ما لم يتوقعه أحد.

فقد أخطأ المتسابق "رولينغز" ووجّه شعلة النار إلى ملابس فرد الطاقم، لتشتعل فيه النيران بصورة كبيرة، ويصاب الجميع بالرعب وهو يشاهده يتحرّك على المسرح بجنون وقد ازدادت النيران اشتعالاً فيه.

وفي محاولة يائسة منه، يلقي جسده على الأرض، ويظل يتقلب أملاً في إخماد النيران بجسده، دون جدوى.

وبينما كان ساقطاً على الأرض، تم توجيه الكاميرا لأعضاء لجنة التحكيم والجمهور الذين بدا الرعب عليهم، تساءلوا عمّا إذا كان ما يشاهدونه حقيقياً.

ولم ينقذ الرجل إلا تحرُّك أحد أفراد طاقم البرنامج، الذي استخدم طفاية الحريق وتمكّن أخيراً من إخماد النيران.

وينتهي الفيديو المرعب، بسحب ضحية الحريق خارج المسرح، دون أن تشير الصحيفة إلى حجم إصابته.

وعلّق كثيرون على المشهد المخيف، لكن امرأة زعمت أن الحريق كان خدعة مدبرة من طاقم البرنامج، وقالت: إن زوجها يشارك في البرنامج، وأخبرها بأنها فقرة تمّ التدرُّب عليها من قبل.

شاهد.. النيران تشتعل في رجل أثناء تقديمه لعرض في برنامج شهير https://t.co/HnXkL6JqFQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/g0WHoExBJI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 17, 2022