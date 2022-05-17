بالفيديو.. زوجة لاعب مغربي توثق مشهد وفاته بطريقة مأساوية

المصدر: وكالات

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لقي المغربي مراد لمرابط مصرعه خلال رحلة استجمام رفقة زوجته في مدينة مالقا الإسبانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقته زوجته، يظهر من خلاله مراد لمرابط وهو يهبط بسرعة نحو الصخور، حيث فهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.

ويسمع في الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ "يا إلهي!" بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة وتعرض لإصابة خطيرة جعلته يفارق الحياة.

وكان لمرابط في إجازة مع زوجته وطفليه في جزيرة سانتا بونسا، عندما اختار القفز من جرف يبلغ ارتفاعه 100 قدم (ما يزيد قليلا عن 30 مترا).

المغربي، مراد لمرابط، هو مدرب للفنون القتالية، وكان يمارس قبل ذلك كرة القدم في نادي فيتيسه الهولندي.

وأكد نادي فيتيسه الهولندي، الذي سبق لمرابط، ارتداء قميصه، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه تلقى الخبر الصادم، وقدم تعازيه لعائلة اللاعب.

وسبق لمراد لمرابط أن لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص فيتيسه خلال موسم 2010 -2011، وتوج خلال ذلك الموسم بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاما.

لكن لمرابط ابتعد عن كرة القدم، واختار رياضة الفنون القتالية، وتحديدا الكيك بوكسينغ، حتى أصبح لاعبا ومدربا معروفا، وفقا للصحافة الهولندية.