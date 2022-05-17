منطاد عائم صيني يصل إلى ارتفاع قياسي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل المنطاد العائم الصيني المطور ذاتيا، والمصمم لمراقبة الغلاف الجوي، إلى ارتفاع قياسي بلغ 9032 مترا في منطقة التبت ذاتية الحكم اليوم (الأحد)، حسبما ذكرت الجهة المطورة.

يبلغ حجم المنطاد العائم "جيمو رقم 1" من النوع الثالث، والذي طوره معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، 9060 مترا مكعبا، بحسب "شنخوا".

ويمكن للمنطاد العائم جمع البيانات على ارتفاعات عالية، والتي تُستخدم لتتبع دورة المياه الإقليمية ومراقبة التغيرات في تكوين الغلاف الجوي.

ونفذ المشروع، باعتباره جزءا من المسح البحثي العلمي الثاني للصين حول هضبة تشينغهاي-التبت، 64 عالما من عدة مؤسسات بحثية صينية.

وقال ياو تان دونغ، الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم وقائد فريق المسح البحثي العلمي الثاني حول هضبة تشينغهاي-التبت، إن المنطاد العائم سيوفر بيانات حيوية عن مصدر المياه لهضبة تشينغهاي-التبت، وسيسهم في معالجة الآثار التسلسلية للمياه والإيكولوجيا والأنشطة البشرية في ظل تغير المناخ.