بيع هيكل الديناصور "دينونيكوس" ملهم فيلم "جوراسيك بارك" في مزاد بـ 12 مليون دولار

المصدر: البيان

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اشترى أحد الأشخاص في مزاد علني، هيكلا عظميا لديناصور، ظهر في أحد مشاهد فيلم الخيال العلمي ‏الأمريكي الشهير، "جوراسيك بارك"، بمبلغ ضخم بلغ 12.4 مليون دولار.‏

وينتمي الهيكل إلى الديناصور المفترس "دينونيكوس"، ويبلغ طوله 4 أقدام وارتفاعه 10 أقدام.

واستوحى مؤلف فيلم "جوراسيك بارك" (الحديقة الجوراسية)، مايكل كرايتون، الديناصور "دينونيكوس" لتقديم الديناصور المفترس "فيلوسيرابتور"، في أحد مشاهد العمل السينمائي، الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، وعُرض في العام 1993، وحطم إيرادات شباك التذاكر العالمية وقت طرحه، وفق "سبوتنيك".

ونال "فيلوسيرابتور" شهرته من مشهد مطاردته للأطفال في مطبخ المتنزه الترفيهي للديناصورات.

وأطلق أصحاب دار مزادات "كريستي" اسم "هيكتور" على الهيكل العظمي، والذي يتكون من 126 عظمة متحجرة، وهو أكبر وأكمل عينة من نوعها تم اكتشافها على الإطلاق.

وتم بيع الهيكل العظمي بأكثر من ضعف مبلغه المعروض، بعد منافسات بين الشارين، إذ كان بقيمة 6 ملايين دولار.

ولم يتم الإفصاح عن هوية المشتري، الذي كان الهيكل العظمي "هيكتور" من نصيبه في النهاية.

وأثار اتجاه مبيعات الهياكل العظمية الباهظة الثمن غضب بعض علماء الأحافير، الذين يخشون أن تضيع العينات إذا تم شراؤها من قبل الأفراد بدلا من المؤسسات العامة.