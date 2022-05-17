تدابير تطيل عمر الأجهزة الذكيّة

المصدر: البيان

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تقوم برامج التعدين بتحميل قوة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بنسبة 100%، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة الجهاز، كما أن له تأثير سيىء على الأجهزة، .

وقالت مديرة خدمة "سيبيكامب جيت" من مركز أمن المعلومات من شركة "إنفوسيستمز جيت" يكاترينا رودايا، لوكالة "سبوتنيك": إن برامج التعدين كغيرها من البرامج الضارة، يمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ من تحديثات المتصفح، لذلك لا يجب أن ننسى أساليب حماية الجهاز.

وأضافت: "بادئ ذي بدء، يجب الانتباه إلى مصادر تنزيل ملفات جديدة على هاتفك الذكي. في الوضع الحالي، مع الأخذ بالاعتبار حظر بعض التطبيقات في متاجر التطبيقات الرسمية، يتم نشر العديد من التطبيقات المستنسخة أو التعليمات الخاصة بتنزيل البرامج من مصادر غير موثوقة".

وأشارت إلى أنه من المهم تنزيل جميع الملفات الضرورية فقط من المصادر الرسمية، على سبيل المثال، من المواقع الرسمية للشركات، والتحقق منها باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات وتحديث أنظمة التشغيل في الوقت المحدد.

وتنصح الخبيرة أنه من الأفضل حذف التطبيقات غير المستخدمة بشكل نهائي من على الهاتف الذكي أو الحاسوب الشخصي.