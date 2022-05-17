«باب» غامض على المريخ

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أثارت صورة ملتقطة من على كوكب المريخ، تشبه الأبواب في مداخل القبور الفرعونية، جدلاً كبيراً.

حيث لا تزال الصورة الغريبة التي التقطتها مركبة «كيوريسيتي» (Curiosity) الجوالة منذ منتصف 2012 على سطح المريخ، وبثتها وكالة ناسا الأمريكية في موقعها الأسبوع الماضي، تحيّر كل من يراها، لأنها مثيرة للفضول، أكثر من أي صورة التقطتها مركبة من صنع الإنسان على الكوكب الأحمر، ففيها يبدو مدخل أو باب محفور في تلة بشكل مثالي، وشبيه بمداخل قبور الفراعنة في «وادي الملوك» القريب من مدينة الأقصر في الجنوب المصري، أو مما نراه في العلا ومدائن صالح في السعودية والأردن.

وتكفي نظرة سريعة على الصورة، لولادة اعتقاد فوري بأنها لمدخل يؤدي إلى مخبأ ما على المريخ، أو «ربما باب إلى عالم آخر تماماً، لإلهام فيلم خيال علمي، أو حتى فيلمين»، وفقاً لـ «العربية.نت»، بحسب تقرير مختصر عن الصورة، نشره موقع «سينس أليرت» (ScienceAlert) العلمي الأسترالي، إذ قال:

«إن لم يكن ما يظهر فيها باباً أو مدخلاً- وهو ليس باباً أو مدخلاً بالتأكيد- إلا أنه بالتأكيد كسر نتج عن نوع من الضغط على شكل صخري»، أو عن زلزال، كالذي سجل على الكوكب الأحمر في 4 مايو الجاري.