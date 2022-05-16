حقيقة احتواء امتحان للصف الأول الثانوي في مصر على أسئلة من الفصل الأول

المصدر: البيان

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كشف الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات، حقيقة ما تردد عن احتواء امتحان للصف الأول الثانوي في مصر على أسئلة من الفصل الأول.

وأكد محمد، عدم صحة تلك الشائعة المتداولة، مفنِّداً ما أثير عن صعوبة مادة التاريخ للصف الأول الثانوي.

وقال، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، إن الامتحانات كلها من بنوك الأسئلة التي أعدها مجموعة من خبراء وفنيي المواد الدراسية.

وأضاف أن هناك مجموعة فنيين في المواد الدراسية تتابع الامتحان أولاً بأول، منوهاً بأنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات على الأسئلة.

كان طلاب الصف الأول الثانوي في مصر قد أدَّوا، اليوم، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ في اليوم الثالث لامتحانات نهاية العام الدراسي.