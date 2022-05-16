بـ 4 طلقات.. مقتل شاب نهاراً في شارع أمام المارة في مصر

المصدر: البيان

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جريمة قتل بشعة شهدتها مدينة قويسنا في محافظة المنوفية المصرية، راح ضحيتها شاب عندما أطلق عليه شخص آخر الرصاص في وسط الشارع وأمام المارة.

وتلقت الجهات الأمنية في محافظة المنوفية إخطاراً بمقتل شاب خلال فترة الظهيرة بالشارع العمومي بالمدينة، وتبين مقتل الشاب بـ 4 طلقات نارية أودت بحياته في الحال وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل، حيث أطلق النيران عليه أمام المارة وفر هارباً، كما تعدى عليه شقيقه بالضرب بعصا خشبية وسط حالة من الخوف بين المارة.

وتكثف قوات الأمن من محاولتها لضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.