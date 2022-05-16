جهاز كمبيوتر يعمل بالطحالب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح علماء في تشغيل جهاز كمبيوتر مصغر لمدة ستة أشهر بواسطة الطحالب.

واعتمد العلماء في تجربتهم الناجحة على استخدام التيار الكهربائي الذي تولده الطحالب، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأوضح الفريق العلمي التابع لجامعة كامبريدج البريطانية أن الكمبيوتر، الذي تم تطويره بحجم بطارية AA، يستخدم نوعاً من الطحالب الخضراء التي تولِّد تياراً كهربائياً بسيطاً أثناء عملية التمثيل الضوئي.

وتمكن العلماء من التقاط هذا التيار باستخدام قطب كهربائي مصنوع من الألمنيوم لتشغيل وحدة المعالجة بالكمبيوتر، وتم نشر تفاصيل هذا الابتكار الجديد في مجلة «الطاقة وعلوم البيئة».

وقال الفريق إن النظام بكامله مصنوع من مواد شائعة وغير مكلِّفة وقابلة لإعادة التدوير إلى حد كبير، مشيرين إلى أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن الجهاز عمل بشكل متواصل لمدة 6 أشهر.

وقال الدكتور باولو بومبيلي، الذي قاد فريق الدراسة: «لقد فوجئنا باستمرارية عمل النظام على مدى فترة طويلة من الزمن. لقد كنا نعتقد أن الأمر سيتوقف بعد بضعة أسابيع».

وأعرب العلماء عن اعتقادهم بأن التيار الكهربائي المستخرج من الطحالب يمكن أن يعمل كطريقة موثوقة ومتجددة لتشغيل الرقائق والأجهزة الصغيرة، على الرغم من أن وحدة المعالجة في هذه النسخة المصغرة من الكمبيوتر ليست بقوة تلك الموجودة في الأجهزة التقليدية الكبيرة.

ولفتوا إلى أن الجهاز الصغير تجريبي فقط في الوقت الحالي، مؤكدين أنه لا ينبغي الاستعانة به بعد في أي استخدامات صناعية.