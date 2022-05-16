عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بعد توقفها

المصدر: كونا

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة السادسة مساء بعد أن توقفت لمدة ساعة ونصف الساعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أنه تم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة.

يذكر أن الكويت تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها لأكثر من 50 كيلومترا في الساعة.