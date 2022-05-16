توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بسبب الغبار

المصدر: د ب ا

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت اليوم الإثنين، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين عن نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي القول إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

وأفاد الجلوي بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة.

تأتي هذه الخطوة وسط موجة غبار ضربت سوريا والعراق.

ففي العراق، أعلنت السلطات صباح اليوم الاثنين تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل مواعيد الامتحانات في جميع المراحل الدراسية والجامعات على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار وسوء الأحوال الجوية التي غطت جميع المدن العراقية.

وفي سوريا، أفادت مصادر طبية بوفاة 10 أشخاص وإصابة المئات بحالات اختناق وجروح جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرق البلاد.