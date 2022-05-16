هل يؤثر خسوف القمر في الحالة النفسية للبشر؟

المصدر: البيان

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كشف خبير فيزيائي عن حقيقة تأثر الحالة النفسية للبشر بخسوف القمر.

وأوضح الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس في المعهد القومي المصري للفلك بحلوان، أن ثمة علاقة بين الحالة النفسية السيئة والعصبية التي تصيب بعض الناس وبين خسوف القمر واكتماله.

وقال غريب، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «صباح الورد» عبر قناة «تين»، إن القمر يظهر باللون الأحمر أو البرتقالي في حالة الخسوف، وذلك بسبب انكسار أشعة الشمس على الغازات.

وأضاف أنه في مثل هذه الأوقات يحدث مد وجزر للبحار والمحيطات على سطح كوكب الأرض، مشيراً إلى أن جسم الإنسان أغلبه من المياه، ولذا تحدث تغييرات نفسية للإنسان.

ولفت إلى أن علماء النفس يلاحظون أن المرضى النفسيين تحدث لهم تغييرات في أيام 13 و14 و15 من الأشهر الهجرية.

يُذكر أن الفلكي الإماراتي إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، كان قد أعلن أن الأرض ستشهد خسوفاً كلياً للقمر ستكون بدايته قبيل شروق شمس اليوم بتوقيت الإمارات، موضحاً أن الجزيرة العربية ستشهد بدايته صباحاً ولن يلحظ فعلياً.