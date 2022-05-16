«الداخلية» الكويتية تحذر من سوء الأحوال الجوية

المصدر: البيان

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حذرت وزارة الداخلية الكويتية مواطني الكويت والمقيمين من سوء الأحوال الجوية.

كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من «انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار لتصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها ﻷكثر من 50 كيلومتراً في الساعة، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحریة لأكثر من 6 أقدام».

وقالت وزارة الداخلية الكويتية: ندعو إلى الحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية وعدم التردد بالاتصال بهاتف الطوارئ عند الضرورة.

كما حثت مرتادي البحر على الاتصال بعمليات خفر السواحل عند الطوارئ.