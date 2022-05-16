فيديو كوميدي جديد للمأذون "الفرفوش" يثير موجة تفاعل في مصر

المصدر: البيان

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أثار فيديو جديد للمأذون الشرعي خالد خليفة، والملقب في مصر بالمأذون "المودرن" أو "الفرفوش"، تفاعلا كبيرا لطرافته واحتوائه على مواقف كوميدية.

وأظهر الفيديو مواقف طريفة خلال عقد قران قام به المأذون حيث مازح العروسين خلال ترديد العبارات الخاصة بمراسم العقد ومداعبته ببعض الكلمات التي نطقت بها العروس مثل قطعته بدلا من أطاعته، ومناداة العروسة للعريس بلفظ يا صغنوني وأثار موقف المأذون وطرافته ضحكات المدعوين، وأثار الفيديو عقب تداوله تفاعلا كبيرا وعاصفة من الكوميديا.

وكان المأذون قد تداول له المغردون في فترات سابقة فيديوهات مماثلة أثارت جدلا وانتقادات واسعة ورد عليها وقتها أنه جرب هذه الطريقة طيلة السنوات الماضية مع مأذون، ثم عمل بعدها في هذه المهنة بمفرده، مؤكدا أنه يريد إضفاء السعادة والبهجة خلال مثل هذه المناسبات.