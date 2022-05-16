رفضت الصلح مع زوجها فسدد إليها طعنات غادرة وفرّ هارباً

المصدر: البيان

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رفضت امرأة مصرية الصلح مع زوجها وقامت بترك منزل الزوجية فذهب إليها عند والدتها ووجه إليها طعنتين غادرتين في بطنها وفر هارباً.

وقالت التحريات في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها سائق توك توك بمنطقة المنيب في الجيزة، أن زوجها قام بطعنها بالسكين بمنطقىة البطن بشقة حماته وتم القبض عليه وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة مباشرة التحقيقات وفق المصري اليوم.

وأضافت التحريات، أن المجني عليها كانت تقيم مع زوجها بمنطقة الحوامدية، وتركت منزل الزوجية منذ أيام بعد خلافات نشبت بينها وبين زوجها، ورفضت كل محاولات الزوج للتواصل وعودتها لمنزل الزوجية مرة أخرى مما دفع المتهم بتسديد طعنتين بالسكين في بطن زوجته في منزل حماته وسقطت على الأرض جثة هامدة وفرا هاربا.

وتم القبض على المتهم بعد مواجهته بالتحريات وأقوال شهود عيان بأنه قام بقتل زوجته بعد رفضها التصالح معه والعودة مرة أخرى إلى منزل الزوجية.

وكان قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالي بطعن سائق توك توك زوجته في البطن بسلاح أبيض، انتقلت مباحث القسم إلى مكان البلاغ، تم العثور على جثة المجني عليها غارقة في دمائها، بالفحص تبين بسبب خلافات بين الزوجين ورفضت الزوجة التصالح مع زوجها والعودة إلى منزل الزوجية.