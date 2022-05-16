وفاة أردني لدغته أفعى بمنزله

المصدر: البيان

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توفي أردني يبلغ من العمر 42 عاماً جراء تعرضه للدغة أفعى سامة بمنزله في منطقة ضرار في الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى الأميرة إيمان الدكتور محمد أبو هديب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المواطن البالغ من العمر 42 عاماً، تم اسعافه إلى قسم الإسعاف والطوارئ وجرى إدخاله الى وحدة العناية الحثيثة، إلا انه فارق الحياة، متأثراً

بإصابته .

ودعا أبو هديب، المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأفاعي بحال ظهورها في المزارع والأماكن السكنية، وإبلاغ الدفاع المدني أو المتخصصين بهذا الشأن، لافتاً إلى وجود أنواع سامة جداً تؤدي الى الوفاة.

