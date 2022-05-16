سيارة تدخل في واجهة محل وتعلق زبائن بالحائط

المصدر: البيان

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اصطدمت سيارة بواجهة متجر في بيرث الأسترالية، مما أدى إلى تعليق العملاء على الحائط.

وهي المرة الثانية هذا الأسبوع، التي يفقد فيها سائق طاعن في السن السيطرة على عجلة القيادة في المدينة، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

واقتربت سيارة Ford Futura من متجر Willagee في جنوب غرب المدينة، ببطء في البداية قبل أن تصطدم بالناس الذين يصطفون في طابور.

وأُصيبت ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 50 و 53 و 69 بإصابات طفيفة ونُقلن إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إنها ستحقق فيما إذا كان يجب على السائق المسن الاستمرار في حيازة الرخصة أم لا.