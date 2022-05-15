ولاية أسترالية تعتمد "تيك توك" و"انستغرام" وسائط للتدريس

المصدر: البيان

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تتجه مدارس ولاية فيكتوريا الأسترالية إلى مناهج أكثر حداثة وابتعاداً عن التقليدية، حيث من المتوقع أن تدخل منصتي "تيك توك" و"انستغرام"، وحتى صور Mems في المناهج وطرق التدريس الجديدة.

وجاء في تقرير نشرته شبكة 9News أن فيكتوريا تريد التخلص من الطرق القديمة والاختبارات المشابهة للبرنامج التقييم الوطني NAPLAN.

وقال باحثون من جامعة ديكين إن استثمار هذه الوسائط سيجذب الأطفال إلى مقاعد الدراسة وينتج نشاطاً وتفاعلاً أكبر بينهم.

واعتماداً على هذه الدراسة، تلقت الجامعة حوالي 500 ألف دولار لتمويل مشروع تدريس اللغة الإنجليزية عبر الوسائط الحديثة.

يقول الباحثون “التكنولوجيا ستجعل شكسبير وديكنز أكثر تشويقاً للطلاب”.