مغامر سعودي يبدأ رحلة من جدة إلى أبها سيراً على الأقدام

المصدر: البيان

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بدأ مغامر سعودي رحلة على الأقدام أمس من جدة وصولاً إلى أبها، ليقطع مسافة قدرها 800 كم ستتجاوز شهراً كاملاً.

وقال المغامر نايف شكري، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري، إن رحلته تتخذ مسار طريق الحجاز، وهي السابعة في مشواره نحو تحطيم الأرقام القياسية.

وأضاف شكري أنه قضى 3 آلاف كم في رحلاته الست السابقة، وتركزت أهدافه في نشر ثقافة رياضة المشي وإبراز السياحة في المملكة العربية السعودية، والتركيز بشكل أساسي على التراث والآثار والثقافة.

واعتاد المغامر الشهير تسجيل تفاصيل رحلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها على موقع «يوتيوب»، حيث بدأ رحلته الأولى من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقطع الرحلة الثانية من جدة إلى مدينة المستقبل مشياً على الأقدام في 28 يوماً، وجاءت رحلته الثالثة من مكة المكرمة إلى جدة متواكبة مع اليوم الوطني السعودي 91.

وانطلق من جدة إلى العلا مشياً على الأقدام لمدة 22 يوماً لحضور موسمها الثقافي والفني، أما رحلته الخامسة فكانت الأسهل سيراً من كورنيش جدة الجنوبي حتى الشمالي، وأخيراً رحلة العمرة من عروس البحر الأحمر مشياً على الأقدام إلى مكة المكرمة.

وتُعَدُّ هذه الرحلة من جدة إلى أبها، التي اختار لها شكري عنوان «الخطوة الجنوبية»، الأطول في مسيرته.