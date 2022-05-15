وفاة الكاتب الصحفي المصري صلاح منتصر بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفى اليوم الكاتب الصحفي المصري الكبير صلاح منتصر، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الفقيد الراحل، الذي يعد أحد رموز الأهرام وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ المؤسسة.

ولد صلاح منتصر في دمياط، وهو كاتب وصحفي مصري بارز بجريدة الأهرام، وصاحب عمود يومي بعنوان "مجرد رأي" والتحق بكلية الحقوق ثم قام بالعمل مع الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير مجرد رأي والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

كان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس لتحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.