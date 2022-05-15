مأساة تهز الشارع اليمني.. وفاة 7 شبان اختناقاً في بئر بمدينة تعز

المصدر: البيان

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توفي سبعة شبان يمنيين جراء حادثة اختناق في بئر مياه، مساء السبت، في مديرية المواسط جنوب محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وأعلن مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز، أن 7 شبان توفوا نتيجة حادثة اختناق بدخان مولد كهربائي في بئر مياه، مساء السبت، في قرية المكيشة بمديرية المواسط جنوب المحافظة، وفقا للعربية نت.

وبحسب مركز طوارئ مكتب الصحة، فارق الشبان الحياة أثناء محاولتهم إنقاذ شاب توفي خلال عملية حفر بئر مياه في قرية المكيشة، ونقلت الجثث إلى مستشفى خليفة في التربة.

ووفقاً للمركز، فارق الحياة الشبان (طلال حزام راوح، 32 عاما، هاني شرف غالب 28 عاما، محمد عبده سلام 32 عاما، اصيل طربوش درهم 22 عاما، عبدالرحمن سعيد راجح 30 عاما، أدهم قائد أحمد المجن 20 عاما، فواز قائد أحمد المجن 27 عاما).

بدأت الحادثة وفق مصادر محلية وناشطين بعد قيام أحد المزارعين بالنزول إلى إحدى الآبار في القرية الريفية، لتشغيل مضخة (مولد يعمل بمادة الديزل) رفع المياه من البئر إلى المزارع، إلا أنه توفي نتيجة اختناقه بالدخان المنبعث بكثافة عن مضخة نقل المياه من داخل البئر إلى خارجها.

وأشارت إلى أن عددا من الأشخاص حاولوا إنقاذه، حيث نزل أحدهم، إلا أنه اختنق أيضا بالدخان الناتج عن مضخة رفع المياه، ليحاول آخرون المساعدة بالطرق التقليدية، وعددهم خمسة، غير أنهم توفوا أيضا، بعد إخراجهم من البئر التي يتجاوز عمقها 30 مترا، ونقلوا إلى أحد المشافي في مدينة التربة، مركز الشمايتين، بالريف الجنوبي من تعز.

وعادة ما يستخدم المزارعون في اليمن طرقا بدائية في عملية حفر آبار المياه، وكذلك نقلها إلى الخارج إما إلى خزانات تستخدم للشرب أو لري مزارعهم.