في حادث مروع.. سقوط طائرة فوق سيارة "فيديو"

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، من جراء سقوط طائرة صغيرة فوق جسر واصطدامها بسيارة، في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، السبت.

ووقع الحادث المأساوي قبل الظهيرة بقليل، على جسر "هولفر إنليت"، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور على الجسر.

وقال مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية إنه كان هناك 3 أشخاص على متن طائرة "سيسنا 172" ذات المحرك الواحد، التي تحطمت إثر فقدانها محركها، مما أدى إلى سقوطها واصطدامها بمركبة "سيئة الحظ"، ثم احتراقها. وفقا لسكاي نيوز.

وقال ألفارو زاباليتا المتحدث باسم شرطة ميامي ديد، إن الطائرة اصطدمت بالسيارة وجها لوجه.

وتمكن شخصان من مغادرة الطائرة المنكوبة، فيما عثر عن جثة الضحية الوحيد بعد إخماد الحريق، وتم التعرف على المتوفي على أنه نارسيسو توريس البالغ من العمر 36 عاما، وهو مراقب حركة جوية كان يعمل في برج مراقبة الحركة الجوية في ميامي.

وأفاد مسؤولو الإنقاذ أن 5 أشخاص أصيبوا، من بينهم اثنان كانا على متن الطائرة ونقلا إلى مستشفى محلي.

وأوضح المتحدث باسم شرطة ميامي أن امرأة وطفلين يبلغان من العمر عامين و6 أعوام، كانوا في السيارة المنكوبة، ونقلوا إلى المستشفى أيضا، لكنهم لم يتعرضوا لإصابات خطيرة.

ولفت إلى "أنه لأمر معجزة أن تسافر في مركبة، ثم تصطدم وجها لوجه بطائرة ويكون الجميع بخير، لذلك نحن ممتنون. لكنه لا يزال من المؤسف أننا فقدنا أحدا في هذا المشهد".

BREAKING: A small plane crashed onto a bridge and caught fire in the #Miami metro area on Saturday afternoon, May 14. pic.twitter.com/zEtf5GMqHt