مصر .. يقتل زوجته وابنته ويتخلص من حياته بطريقة مأساوية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت قرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة المصرية، مذبحة أسرية نفذها شخص صباح اليوم الأحد، بعدما أنهى حياة زوجته وابنته وتخلص من حياته شنقا.

وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية في محافظة الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثامين زوجين وابنتهما داخل منزلهم بقرية عرب الحصار.

وكشف الفحص المبدئي أن شخصا يدعى "أنور" يعمل حلاقا، اعتدى بالضرب على زوجته وابنته بآلة حادة ثم شنق نفسه في ظروف غامضة.

جرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.