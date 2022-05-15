الأرض تشهد خسوفاً كلياً للقمر غداً

المصدر: البيان

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قال الفلكي الإماراتي إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الأرض ستشهد خسوفاً كلياً للقمر ستكون بدايته قبيل شروق شمس غدا 16 مايو بتوقيت الإمارات، موضحاً أن الجزيرة العربية ستشهد بدايته صباحا ولن يلحظ فعليا.

كما سنشهد خسوفاً قمرياً آخر وينتهي مع غروب شمس 8 نوفمبر.. مع طلوع القمر "سيشاهد بصعوبة بعد غروب الشمس و قد لا يلحظ".

أما كسوف الشمس، فسيحدث نهار 25 أكتوبر 2022 وسيكون كسوفا جزئيا للشمس، ستشهده الإمارات وستكون نسبة الجزء المعتم من الشمس تتجاوز 50% فيما سيصل إلى 86%. في أقصى شمال آسيا.