مصر.. شائعات عن وجود علاقة بين أحد الضباط ومستريح إدفو والداخلية ترد

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الداخلية المصرية إنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود علاقة بين شخص قام بالنصب على عدد من المواطنين بمركز إدفو بمحافظة أسوان بالاستيلاء على أموالهم، بقصد توظيفها مع أحد ضباط الشرطة.

وأضافت الوزارة في بيان عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدة على أن ذلك في إطار نهج بعض الجماعات الإرهابية، لنشر الأخبار الكاذبة وإثارة البلبلة. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".