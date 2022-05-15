كان يسأل عن سبب ارتداء لبس الإحرام.. فقدان معتمر طاجيكي في مكة

المصدر: البيان

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ناشد ذوو معتمر من الجنسية الطاجيكستانية من يملك أي معلومات عنه أن يتواصل معهم، مشيرين إلى أنهم فقدوه في أول يوم وصلوا إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

وقال أحد ذويه لـ "سبق": إن المفقود يبلغ من العمر 57 عاماً، وإنهم حضروا يوم 18 رمضان لمطار جدة وبعد وصولهم وهم يرتدون لبس الإحرام بدأ المفقود يسأل أسئلة غريبة عن سبب قدومه ولبسه الإحرام، مما تسبب في عدم تمكننا من أداء العمرة، وتركناه في أحد الفنادق القريبة من الحرم وخرجنا لأداء العمرة.

وأضاف: "عدنا ووجدناه نائماً فنمنا من التعب، وعندما استيقظنا لم نجده، وبعدها لم نعثر عليه، ولم نترك مكاناً للبحث عنه في المستشفيات والشرطة والترحيل وكل مكان نعتقد أن يكون موجوداً فيه".

واختتم حديثه مناشداً من يعرف أي معلومات عنه أن يتقدم للجهات ذات العلاقة.